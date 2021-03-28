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Дооснащение и тюнинг БМВ

Новости. Экономика
06:00, 29 Марта 2021
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Современные автомобили являются достаточно функциональными и хорошо оснащенными, начиная с базовых комплектаций.

Касается это и машин марки БМВ. Но автовладельцы всегда хотят что- то улучшить в своем автомобиле, поэтому отдают предпочтение дооснащению и тюнингу, подробнее на странице https://www.kibercar.com/services/bmw/

Как показывает практика, дополнительные опции делают эксплуатацию БМВ удобной и безопасной. Они помогают при управлении авто, делая поездку менее утомительной. Обеспечивают высокий уровень акустического и общего комфорта, при нахождении в салоне машины.

Планируя дооснащение БМВ нужно в обязательном порядке уделить внимание эксплуатационным особенностям машины, поставленным задачам и основным направлениям для поездок. Например, если часто ездить в ночное время, не помешает наличие зеркал с авто-затемнением.

Плюсы дооснащения следующие:
• Дополнительное оборудование для комфортной езды в ночное время и прохладное время года обеспечит комфорт и безопасность при передвижении на любые расстояния;
• Некоторые опции используются для того, чтобы водитель мог не заниматься рутинными действиями в долгой дороге;
• Качественное дооснащение электронными помощниками станет отличным вариантом не только для новичка, но и водителя с большим стажем.

Разновидности дооснащения БМВ

Добавочное оборудование используется не только для повышения комфорта и безопасности, это ещё и хорошая возможность в плане тюнинга. При этом важным требованием по дооснащению или установки оборудования является обращение к опытным мастерам, с соответствующим опытом и квалификацией.

Среди широкого ассортимента доп. оборудования огромной популярностью пользуются камеры заднего вида. С их помощью водитель может следить за ситуацией при парковке. Через камеры выполняется передача изображения на экран. Если он отсутствует или его размеры невелики, всегда можно дооснастить БМВ хорошей мультимедиа с огромным цифровым дисплеем.

Чип-тюнинг является еще одним популярным способом сделать авто мощнее и приёмистее. Услуга позволяет повысить мощность дизельного мотора, программированием штатного БУ.

Многие владельцы БМВ желают улучшить шумоизоляцию авто, что также выполнят специалисты сервиса kibercar.com.

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