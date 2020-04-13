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Доплаты врачам в Карелии за борьбу с коронавирусом будут составлять от 40 до 150 тысяч рублей

Новости. Общество
13:23, 14 Апреля 2020
фото: pixabay
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Врачам стационарных больниц, где содержатся зараженные коронавирусом жители Карелии, будут доплачивать ежемесячно, по предварительным расчетам, около 150 тысяч рублей к основной зарплате.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутат, главный врач петрозаводской поликлиники №1 Михаил Стоцкий.

По его словам, размер доплат врачам поликлиник значительно меньше, и это надо исправить.

"Сейчас, для примера, по предварительным выкладкам, врач госпиталя будет получать доплату порядка 150 тысяч рублей, и это хорошо, и это правильно. И это мало, я считаю, даже. Но, для сравнения, тот же врач поликлиники, который десятками смотрит пациентов, потенциально зараженных covid, или который берет у них мазки, будет получать 40 тысяч выплату - максимально",- сказал Стоцкий.

Почему возник такой дисбаланс, и как его предлагают исправить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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