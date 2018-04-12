Дополнительное финансирование получат не все районы Карелии

Правительство Карелии не станет выделять дополнительное финансирование муниципалитетам до наведения порядка в местных бюджетах.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы не уверены, что в условиях этой бюджетной неразберихи вы сможете точечно эффективно использовать эти деньги. Бросать деньги в топку неэффективного безалаберного руководства мы не будем", - сказал Парфенчиков.

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