Дополнительную "Ласточку" запустят 2 ноября в горный парк "Рускеала"

РЖД организует дополнительный поезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Рускеала специально для пассажиров, которые желают посетить в Карелии мероприятие "Северное сияние" в "Рускеале".

По данным компании, "Ласточка" № 825/826 в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) отправится 2 ноября с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06.10 и прибудет в горный парк «Рускеала» в 10.40. Обратно поезд отправится в 19.15 и прибудет на Финляндский вокзал в 23.49. Предусмотрены остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

В даты проведения праздничных мероприятий зрители и участники смогут воспользоваться услугами ретропоезда № 921/922 "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы – в 17:30).

Праздничная программа "Северное сияние" – начало работы художественной подсветки мраморного каньона. Также в этот день состоится открытие музея деревянной скульптуры "Обитель ангелов". В день открытия для посетителей выставки несколько произведений на рояле и скрипке исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты Мариинского театра Андрей Покатов и Юлия Грехова.