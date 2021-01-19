Дополнительные деньги выделены на субсидии бизнесу в Карелии

Министерство экономического развития Карелии обратилось к субъектам бизнеса с предложением принять участие в отборе инвестиционных проектов для предоставления дополнительных субсидий из бюджета.

"Инвесторы, реализующие проекты в сфере туристской деятельности, логистической деятельности, обрабатывающих производств, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства или реконструкции автомобильных дорог, могут получить субсидию на компенсацию произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры", - говорится на официальном сайте ведомства.

О сроках отбора читайте в интернет-газете "Вести Карелии".