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Дополнительные и досрочные выборы стартовали в районах Карелии

Новости. Политика
09:29, 25 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В нескольких районах республики состоятся дополнительные выборы депутатов и досрочные выборы местного главы.

25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе. Об этом сообщает ЦИК.

Всего замещаются 6 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 1 должность главы сельского поселения.

В 8.00 к работе приступили все 8 участковых избирательных комиссий, голосование продлится до 20.00, информируют в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-25 10:22:46
Как же хороши поселения без оппов.. Кстати, незаконный сортавальский мэр думает возвращать в казну незаконную зряплату за пять месяцев ?
udo
2021-04-25 10:19:37
Практика показала, что наши люди выбирать совсем не умеют. Ни в большие органы, ни в малые. Типичный пример - это Пушкина, Роднина, Пивненко и Ширшина. :)
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