Дополнительные и досрочные выборы стартовали в районах Карелии

В нескольких районах республики состоятся дополнительные выборы депутатов и досрочные выборы местного главы.

25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе. Об этом сообщает ЦИК.

Всего замещаются 6 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 1 должность главы сельского поселения.

В 8.00 к работе приступили все 8 участковых избирательных комиссий, голосование продлится до 20.00, информируют в ЦИК.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании