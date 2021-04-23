Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон об отмене дня тишины на многодневных выборах.

Предусматривается, что в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация будет завершаться в 00.00 первого дня выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения внесены в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ».

Также закон предусматривает, что при обжаловании решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, округам в вышестоящую избирательную комиссию срок подачи жалобы сокращается с 10 до 5 дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.

Помимо этого, теперь решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или партийного списка не может быть отменено судом в связи с выявлением документов, не отвечающих требованиям или в случае отсутствия каких-либо документов, если избирком не сообщил раньше кандидату об этих нарушениях.

Закон поступает на подпись президенту.