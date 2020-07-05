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Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

Новости. Общество
11:16, 06 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:

- отправление из Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал) в 10.05;
- отправление из Сортавалы в 14.40.

Для удобства пассажиров график движения поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Сортавала состыкован с графиком движения ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 923 курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала по субботам (отправлением из Сортавалы в 15.00).

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения. Стоимость билетов фиксированная – от 450 рублей (в зависимости от класса обслуживания).

Напомним, добраться из Петрозаводска в Санкт-Петербург на автобусе можно за 500 рублей.

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