Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:



- отправление из Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал) в 10.05;

- отправление из Сортавалы в 14.40.



Для удобства пассажиров график движения поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Сортавала состыкован с графиком движения ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 923 курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала по субботам (отправлением из Сортавалы в 15.00).



Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения. Стоимость билетов фиксированная – от 450 рублей (в зависимости от класса обслуживания).



Напомним, добраться из Петрозаводска в Санкт-Петербург на автобусе можно за 500 рублей.