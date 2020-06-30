Добраться из Петрозаводска в Санкт-Петербург на автобусе можно за 500 рублей

Межрегиональные автобусные рейсы на Санкт-Петербург, как через Олонец, так и через Сортавала, возобновлены, сообщает "Карелавтотранс".

Возобновляется выполнение регулярных ежедневных рейсов по межрегиональному маршруту № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец":

- начиная со среды 01.07.2020 рейс отправлением из Петрозаводска в 13:00, прибытием на Автовокзал г. С.-Петербурга (наб. Обводного канала, 36, ст. метро "Обводный канал") к 20:30,

- отправлением от автовокзала С.-Петербурга в 22:05 ( с 01.07.2020), прибытием в Петрозаводск к 05:30 (с 02.07.2020);

- начиная с пятницы 03.07.2020 рейс отправлением из Петрозаводска в 09:00, прибытием на Автовокзал г. С.-Петербурга к 16:20;

- отправлением из С.-Петербурга в 17:20 (с 03.07.2020), прибытием в Петрозаводск к 00:30 (с 04.07.2020).

На данном маршруте продолжает действовать акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и Петербургом составляет всего 500 рублей.

Кроме того, по сообщению "Карелавтотранса", возобновляется выполнение регулярных ежедневных рейсов по межрегиональному маршруту № 807/2342 ""Петрозаводск - Санкт-Петербург через Питкяранту, Сортавала, Лахденпохья, Приозерск":

- начиная с пятницы 03.07.2020 отправлением из Петрозаводска в 08:30, отправлением из Сортавала в 14:15, прибытием на автовокзал "Северный" С.-Петербурга (Мурино, ст. метро "Девяткино") к 19:30;

- начиная с субботы 04.07.2020 отправлением от АВ "Северный" С.-Петербурга в 09:20, отправлением из Сортавала в 15:00, прибытием в Петрозаводск к 20:30.

Ранее жителей Карелии предупредили о многочисленных изменениях в расписании автовокзала.