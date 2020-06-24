Жителей Карелии предупреждают о многочисленных изменениях в расписании автовокзала

С 26 июня введут новые рейсы, сообщили в "Карелавтотрансе".

Вводятся рейсы:

- № 102 "гарн.Бесовец" в 9.05, 11.05 и 17.15 ежедневно (обратно в 9.55, 11.55 и 18.05);

- №117Б "Виданы/гарнизон Бесовец" в 7.15 ежедневно (из Видан в 8.00, из гарнизона в 8.15);

- №122 "Вилга" в 6.50 и 21.00 ежедневно (обратно в 7.30 и 21.30);

- №134 "Дачи Бесовец, 13 км через Н.Вилгу в 8.10 и 17.30 ежедневно (обратно в 8.50 и 18.10);

- №136 "Порожки через Чалну" в 9.30 и 18.45 ежедневно (обратно в 10.30 и 19.45);

- №103 "Чална" в 11.40 ежедневно (обратно в 12.25);

- №108 "Машезеро" в 11.45 и 15.10 ежедневно (обратно в 12.40 и 16.05);

- №109 "Шапшезеро через Лососинное 16 км" в 13.35 ежедневно (обр. в 14.45, из Лос. в 14.10 и 15.10);

- №113 "Лососинное 16 км/Шапшезеро/Машезеро" в 7.45 и 18.45 ежедневно;

(из Лососинного 16 км в 8.20 и 20.30, из Шапшезера в 9.00 и 19.50, из Машезера в 8.40 и 20.10);

- №111 "Пиньгуба" в 16.00 ежедневно (обратно в 17.05);

- №121 "ст. Деревянка" в 6.35 по будням и 19.05 ежедневно (обратно в 7.40 и 20.20);

- №607А "Кудама/Малая Суна" в 15.00 по воскресеньям и 18.00 по пятницам (из Кудамы в 17.00 по вс и в 20.15 по пт, из Малой Суны в 17.45 по вс и в 19.30 по пт).

Изменяются рейсы:

- №112 "Верховье ч/з Бесовец" в 9.00, 12.00, 16.45 и 19.00 переносятся на 8.00, 12.10, 16.15 и 19.15 (обратно в 8.55, 13.05, 17.10 и 20.10);

- №102 "гарн. Бесовец" в 10.30, 13.00 и 17.45 переносятся на 10.05, 13.10 и 18.15 (обратно в 10.55, 14.00 и 19.05);

- №104А "д. Падозеро через 28 км" в 8.45, 11.00, 13.30, 15.30 и 17.35 переносятся на 8.15, 10.30, 13.00, 15.15 и 17.45;

- №105 "Падозеро, 28 км" в 19.30 переносится на 19.45 (обратно в 20.40).

Отменяются рейсы:

- №110 "Машезеро/Шапшезеро" в 7.45 и в 18.45 (вместо них введены в это же время рейсы № 113 "Машезеро/Шапшезеро/ Лососинное 16 км".



Ранее сообщалось, что автобусное сообщение с Зимником могут открыть уже 1 июля.