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Дополнительные выплаты предусмотрены борющимся с COVID-19 работникам

Новости. Экономика
20:40, 04 Сентября 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Подписано распоряжение о новых стимулирующих выплатах для сотрудников организаций, подведомственных федеральным органам власти, военных и других специалистов, которые помогают больным с коронавирусом.

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление об этом в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое приводит RNS.

Как пояснили в правительстве, речь идет об организациях, которые находятся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

"Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем. Именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами", – отметили в правительстве.

На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено более 5 млрд рублей, а размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Ранее бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.

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