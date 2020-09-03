Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать шведскую стратегию борьбы с коронавирусом и в других странах.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения, Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии". "Мне сложно сравнивать ситуацию в Швеции с другими странами, но я считаю, что мы пережили этот кризис относительно спокойно", – рассказал Никита.

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