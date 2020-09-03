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Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима

Новости. Общество
11:11, 04 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать шведскую стратегию борьбы с коронавирусом и в других странах.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения, Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии".  "Мне сложно сравнивать ситуацию в Швеции с другими странами, но я считаю, что мы пережили этот кризис относительно спокойно",   рассказал Никита.

Читайте это интервью в рубрике "Частная жизнь".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-04 14:14:03
Пандемию без вакцины победить невозможно хоть в Швеции, хоть в России, хоть где.
Горожанин
2020-09-04 12:41:24
Чтобы победить пандемию - надо с ней не бороться?! Глупость несусветная
Ткачев
2020-09-04 12:08:42
Главный эпидемиолог Швеции, решительный противник карантинов и сторонник коллективного иммунитета Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от локдауна. 3 июня, он внезапно заявил, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры по борьбе с эпидемией CoVID-19.
По мнению многих, изменить своё мнение Андерса Тегнелла заставили зашкаливающие показатели смертности и летальности. По которым Швеция входит в десятку худших в мире, тройку худших в Европе и сильно проигрывает своим соседям, Норвегии, Дании и Финляндии.
Кстати сказать, шведы с самого начала пандемиии учитывали в статистике только подтверждённый тестами ковид, а в показатели смертности включали только тех, кто умер от CoVID-19, а не просто с коронавирус­ом. Итальянцы, например, вписывали в свой мартиролог всех умерших с подтверждёнными тестами (кроме жертв ДТП и преступлений), а бельгийцы – ещё и ковид-подозрительных.
Тем не менее, несмотря на все манипуляции со статистикой в пределах допустимого, уровень смертности от коронавирус­а в Швеции – 44 пациента на 100 тыс. населения – является одним из самых высоких в мире. Он гораздо выше, чем в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, принявших более строгие карантинные меры.
Старик
2020-09-04 11:58:49
У Швеции хорошее географическое расположение,к ним не каждый доберется, да и мало туда "китайцев" ездят, им просто надо было границу прикрыть на время, что они и сделали...видимо...
новый
2020-09-04 11:22:20
Глубоко пофиг на мнение свалившего за бугор "профессора". Свалил - да и пес то с ним.
Гость
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