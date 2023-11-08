«Дорога ... ехать невозможно», — житель Карелии предложил подрядчику и местной власти взять кайло и чистить вручную

Неприглядное лицо города в Карелии показал местный житель.
Проблемная дорога с глубокими выбоинами и ухабами попала в объектив фотоаппарата одного из автомобилитстов, жителя Сегежи. Автор снимков разместил фотографии в паблике «Сегежа online…».
«Дороги — лицо города», — начал свой пост сегежанин.
«Дорога на старую Сегежу, ехать невозможно», — написал мужчина.
«Считаю если подрядчик не почистил её во время оттепели, когда несколько дней всё плыло, значит теперь вместе с администрацией должны взять койла и пойти долбить вручную», — написал автомобилист.
Кроме того, сегежанин отдельно поднял вопрос по куче снега у моста в микрорайоне. «Специально нагребли, чтоб при подъёме на мост не видно было автомобиля, которого пропускать нужно», — сообщил он и добавил: — что будет, когда зима начнётся».
Под публикацией развернулось обсуждение темы плохой дороги.
Сегежанка, одна из пользователей сети, в комментарии к посту сообщила, что уже много лет просит власти сделать именно эту проблемную дорогу, но, увы, пока безрезультатно.
«Эта дорога, как говорится — и зимой, и летом одним цветом. Летом колдобины, весной озеро Надежды, ну, а зимой совсем беда. Так ещё зима-то не началась, а уже беда. Вот, допустим, бабушке в магазин, в аптеку, в поликлинику надо. Как ей добраться? Такси туда не едет, ногами пойдешь - убьешься. Но никого это не колышет. Там же тоже люди живут, много пенсионеров, детей. ... Тут нужно в срочном порядке было делать. Лет десять пишу, прошу сделать дорогу, но каждый раз обещают в следующем году», — рассказала жительница Сегежи.
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