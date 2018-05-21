Дороги Петрозаводска недостаточно быстро убирают от зимнего смета, заявили в мэрии

Администрация города выразила обеспокоенность в связи с недостаточными темпами уборки улиц Петрозаводска

"Руководству организации-подрядчика рекомендовано ускорить проведение очистки улично-дорожной сети от зимнего смета", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно условиям муниципального контракта, ООО "ТехРент" обязано завершить уборку городских улиц до 31 мая. После этого выполненные работы необходимо сдать представителям администрации. Но, как отмечают специалисты, многие участки улично-дорожной сети по-прежнему нуждаются в очистке.

"По заверениям организации-подрядчика, работы будут завершены вовремя, однако администрация города выражает обеспокоенность в связи с недостаточными темпами уборки улиц от смета",- сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В настоящее время рабочие "ТехРента" ведут очистку проезжих частей, тротуаров и проездов в районе улиц Репникова, Антонова и Судостроительной.