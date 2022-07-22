Дороги Петрозаводска ушли под воду после дождя (ФОТО)

Автомобилисты жалуются на состояние городских магистралей после дождя.

Читатели «Столицы на Онего» прислали видео потопа на нижнем Чапаевском кольце. На улице Шотмана автомобили, как корабли, плывут по дороге.

«Ливневка не работает. Вероятно, такая ситуация на многих перекрестках», - пишут горожане.

Ранее сообщалось, улицы превратились в реки в райцентре Карелии после дождя.