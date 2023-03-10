Дороги в Петрозаводске расчищают после снегопада

Подрядчик ликвидирует последствия снегопада во всех районах города.

По сообщению администрации столицы Карелии, подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ», расчищает снег на магистралях и тротуарах. Работы ведутся механизированным способом и вручную.

В мэрии напомнили, для петрозаводчан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники подрядчика. Следить за работой специализированных машин можно по ссылке. На некачественную уборку дорог можно жаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.