Дорогу к МАПП "Вяртсиля" в Карелии отремонтируют почти за 1 млрд рублей

Автодорогу к международному пропускному пункту "Вяртсиля" отремонтируют за 936 млн рублей; информация об этом содержится в размещенной на сайте госзакупок документации.

Согласно условиям закупки, победитель аукциона обязан произвести капитальный ремонт автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт–Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола". Должен быть отремонтирован подъезд к МАПП "Вяртсиля" на участке км 42 - км 54 в Карелии.

Максимальная цена контракта составила более 936 млн рублей.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".