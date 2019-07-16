Дорогу к МАПП "Вяртсиля" в Карелии отремонтируют почти за 1 млрд рублей

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Автодорогу к международному пропускному пункту "Вяртсиля" отремонтируют за 936 млн рублей; информация об этом содержится в размещенной на сайте госзакупок документации.
Согласно условиям закупки, победитель аукциона обязан произвести капитальный ремонт автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт–Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола". Должен быть отремонтирован подъезд к МАПП "Вяртсиля" на участке км 42 - км 54 в Карелии.
Максимальная цена контракта составила более 936 млн рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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