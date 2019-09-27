Дорогу "Лоухи – Суоперя" в Карелии планируют передать в федеральную собственность

Плачевное состояние дороги "Лоухи-Суоперя" и ее ремонт обсудил Парфенчиков с жителями Карелии в рамках "прямой линии".

В ходе "прямой линии" жители Лоухского района пожаловались на ужасное состояние дороги "Лоухи – Суоперя": протяженность трассы – 150 км, можно проехать за 3-4 часа - люди мучаются много лет и ждут ремонта.

Глава республики, к сожалению, не обнадежил Лоухского района и пояснил, что у региона нет денег на ремонт этой дороги - только на содержание.

"На ремонт этой дороги может потребоваться от 60 до 100 млн рублей за один погонный километр. Таких денег у нас нет. Мы сейчас готовим новое обоснование в Минтранс России для того, чтобы эту дорогу передать в федеральную собственность. Одной из причин, например, может послужить то, что она находится в арктической зоне. Кроме того, мы сейчас готовим совместный международный туристический проект с нашими финскими партнерами. Возможно, с этой дополнительной опцией передачу в федеральную собственность одобрят", - пояснил Артур Парфенчиков.