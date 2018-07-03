Дорогу от "Колы" до Беломорска привели в удовлетворительное состояние

Работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге от федеральной трассы "Кола" до города Беломорска завершены, заявили в Минтрансе Карелии.

По данным ведомства, в настоящее время специалисты Кондопожского ДРСУ завершают работы по укреплению обочин, после чего они приступят к нанесению дорожной разметки.

Дорожники выполнили комплекс работ, включающий фрезерование покрытия, розлив битумной эмульсии, устройство выравнивающего слоя и покрытия шириной 6 метров. Сейчас проводятся работы по укреплению обочин. Объём выполненных работ на данный момент – 95%.

Государственный контракт на сумму 46,2 млн. рублей был заключен с Кондопожским ДРСУ на ремонт участков автодороги Пушной – Беломорск выборочными частями общей протяженностью 9,5 км.

В рамках работ по содержанию ООО "Технострой" выполнило работы по выровняло дорогу на участке 810 погонных метров от железнодорожного переезда в сторону Беломорска и 654 погонных метра до переезда. Работы по укреплению обочин на этих участках будут выполнены в течение недели.

В этом году 7 июля в Беломорске пройдет празднование Дня Республики Карелия.