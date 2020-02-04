Дорогу перекроют в одном из районов Петрозаводска

Участок на пересечении улиц Фурманова и Лежнёвой перекроют до конца следующей недели, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ограничения введены в связи с прокладкой тепловых сетей.

Изменения в схеме движения транспорта на Перевалке продлятся до 16 февраля. Останется перекрыт участок от пересечения улиц Фурманова и Лежневой до пересечения последней с Гражданской улицей. На месте ведутся работы по прокладке теплотрассы.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее дорогу на трассе в Карелии перекрыли из-за ДТП.