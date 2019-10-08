Дорогу в Карелии до финской границы отремонтируют на дополнительные средства из федерального бюджета

За счет добавочного финансирования из республиканской казны также будет разработана проектно-сметная документация для ремонта нескольких мостов, сообщили в Минтрансе Карелии.

Продолжение строительства автомобильной дороги "Велика Губа – Оятевщина" и начало второго этапа реконструкции участка автомобильной дороги "Олонец-Вяртсиля" (км 96 – км 118) предусмотрены в 2020 году за счет 600 млн рублей, дополнительно перечисляемых в Карелию из федерального бюджета.

Еще почти на 250 млн рублей увеличит финансирование дорожной отрасли республиканская казна. Эти средства используют для разработки проектно-сметной документации на ремонт двух мостов в Петрозаводске (на улицах Мерецкова и Антикайнена) и моста в Хийденсельге, ремонт дорог "ст. Шуйская – Гирвас", "Петрозаводск – Суоярви", дороги "Крошнозеро – Эссойла" и других объектов.

В республике также продолжится обновление дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, в этом году на реализацию нацпроекта в Карелии из федерального бюджета было выделено около 1,7 млрд рублей. На эти средства, в частности, завершается ремонт дорог "ст. Шуйская – Гирвас", "Петрозаводск – Суоярви", подъездов к Сегеже и водопаду Кивач, улиц и тротуаров в Петрозаводске и Кондопоге.