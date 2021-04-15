Дорогу в Карелии перекроют из-за взрывных работ

Участок автодороги «Олонец-Вяртсиля» временно перекроют в связи с выполнением буровзрывных работ, сообщили в Минтрансе Карелии.

Движение будет запрещено 20 апреля с 13.00 до 14.00.

По информации КУ РК «Управтодор РК», в этот период на участке реконструкции автомобильной дороги «Олонец-Вяртсиля» (км 113 – 114) будет временно закрыто движение в связи с проведением буровзрывных работ.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать Правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков вблизи места производства работ.