Дорожная полиция Карелии предупредила о вождении «вслепую» при солнечной погоде

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об опасностях ясной морозной погоды.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание на дорожную ситуацию. По информации синоптиков, в республике ожидается морозная и солнечная погода.



«Яркое зимнее солнце, может стать причиной ограничения видимости, ослепив пешехода или водителя. Перед выходом на проезжую часть будьте осторожны. Ослепленный водитель может потерять контроль над дорогой, двигаясь «вслепую», что опасно не только для самого водителя, но и для других участников движения«, - говорится в сообщении региональной ГИБДД.



Пешеходам в такую погоду также необходимо соблюдать осторожность, сообщили в полиции.