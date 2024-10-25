Дорожная полиция Карелии разыскивает мотоциклиста, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В парке Медвежьегорска был сбит пешеход, водитель мототранспорта уехал с места ДТП.

В Медвежьегорске на территории городского парка получил травму 53-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Со слов пострадавшего, во вторник, 29 октября, приблизительно в 19.45, на него наехал незарегистрированный мототранспорт, водитель которого покинул место ДТП.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают личность водителя.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, полиция просит сообщить информацию в дежурную часть города Медвежьегорска по номерам телефонов: 8 (81434) 58035 или 102.