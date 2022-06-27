Дорожники начали ремонт самого разбитого участка трассы на севере Карелии (ФОТО)

Начался ремонт первых 25 км трассы «Кочкома – госграница».

Для сокращения сроков дорожных работ на трассе А-137 в Карелии они ведутся поточным методом, рассказали в Упрдор «Кола». Процесс укладки асфальтобетонного покрытия организован так, что все операции выполняются несколькими узкоспециализированными бригадами непрерывно, в строгой последовательности и синхронизированы по времени. В результате после прохождения последней машины ремонтников остается полностью готовая для движения дорога.

В управилении отметили, что первые 25 км трассы «Кола»– Тикша–Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой — один из наиболее сложных участков, поскольку на момент передачи в федеральную собственность находился в крайне неудовлетворительном состоянии. С апреля дорожники произвели выторфовку грунта, заменили водопропускные трубы, устроили земполотно и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси.

Все работы планируются завершить на данном участке в октябре этого года.

Упрдор «Кола» просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям движения, которые неизбежны при выполнении капремонта.

В этом году начат капитальный ремонт еще двух участков А-137: с 76-го по 92-й и с 92-го по 106-й км.