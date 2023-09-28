Дорожники перенесли перекрытие движения на трассе, ведущей в Карелию

Запланированное на 2 октября закрытие моста через Свирь перенесли на следующий день.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что разводка моста через реку Свирь на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области была перенесена со 2 на 3 октября из-за погодных условий.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки Лодейнопольского моста. В связи, с чем разводка моста перенесена на 3 октября в период с 13.00 до 15.00» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ — 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.

«В связи с разводкой моста через реку Свирь будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 „Кола“» — добавил Пузыревский.