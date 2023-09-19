Дорожники выкорчевали кусты и правильно установили знак на юге Карелии

Дляч улучшения видимости на дороге были устранены нарушения в Сортавальском районе.

На автодороге в Сортавальском районе устранили нарушения, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.



Так, инспекторы в ходе выездной проверки выявили нарушения на автодорогах «Рускеала-Кааламо» и «Кааламо-Кекоселькя».



Слишком большая растительность кустарников на обочинах снижала видимость на автодороге. Кроме того, там отклонилась стойка знака.



«УПРАВТОДОР РК» устранил нарушения в установленный Госкомитетом срок.



Подрядчик также сообщил, что на автодороге «Рускеала-Кааламо» в следующем году заменят более 100 метров барьерного ограждения.