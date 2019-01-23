Дорожный фонд Карелии увеличится до 5,8 млрд рублей

Объем Дорожного фонда Карелии в 2019 году достигнет 5,8 млрд рублей, средства пойдут, в том числе, на ремонт дорог межмуниципального значения.

По словам министра финансов республики Елены Антошиной, из 5,8 млрд рублей большая часть поступила в бюджет за счет собственных доходов Карелии. Эта сумма составляет 3,2 млрд рублей. Еще 2,6 млрд рублей республика получила из федерального бюджета.

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