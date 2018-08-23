Досрочное голосование на довыборах в Петросовет начнется 29 августа

До 4 сентября проголосовать можно в территориальной избирательной комиссии, с 5-го – на участках по месту жительства, сообщает горсовет Петрозаводска.

Территориальная избирательная комиссия Петрозаводска №1 утвердила график работы избирательных комиссий по досрочному голосованию на дополнительных выборах в Петросовет.

С 29 августа по 4 сентября петрозаводчане, зарегистрированные на территории четвертого избирательного округа, смогут проголосовать за своего кандидата непосредственно в ТИК № 1 (проспект Ленина, 2, к.202). В будние дни сделать это можно с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.

С 5 по 8 сентября досрочное голосование пройдет на избирательных участках. Избирательные комиссии будут работать с 16.00 до 20.00 в будни и с 10.00 до 14.00 в субботу.

Дополнительные выборы в Петросовет потребовались после того, как депутат Вадим Сухарев был избран главой села Деревянное.

На освободившийся мандат претендуют представители четырех политических партий: Леонид Ботнарь (КПРФ), Алексей Пешков (ЛДПР), Оксана Политова ("Единая Россия") и Максим Трувалев ("Справедливая Россия"). Еще двоим кандидатам в регистрации отказали по итогам сбора подписей.