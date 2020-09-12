Доставка продуктов может подорожать из-за новых санитарных требований

Проект документа "Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению" направлен на утверждение в Роспотребнадзор.

Как сообщает РБК, согласно одному из пунктов проекта, запрещается перевозить товары бытовой химии транспортом, который предназначен для продуктов питания и питьевой воды.

Если изменения будут приняты в таком виде, то транспортные компании понесут дополнительные траты при доставке заказов, что неизбежно скажется на развитии интенсивно развивающейся интернет-торговли. Стоимость доставки продуктов питания и бытовой химии может вырасти на 30%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".