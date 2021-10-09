Доступ к беломорским петроглифам в Карелии ограничат

Доступ к беломорским петроглифам временно ограничат из-за проведения работ по благоустройству.

В урочище Залавруга в границах археологического комплекса «Беломорские петроглифы» ведутся плановые работы по благоустройству территории. Это стало причиной введения ограничений для доступа посетителей, информирует «Музей «Беломорские петроглифы»» в соцсети. Указано, что доступ ограничат для отдельных лиц и неорганизованных групп.

«Администрация МБУ «Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы» информирует, что в период с 07 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года посещение данной территории отдельными лицами и неорганизованными группами ограничено», — говорится в сообщении.

Ранее глава Карелии оценил значение статуса беломорских петроглифов как объекта ЮНЕСКО для экономики.