"Довлатов. P.P.S." откроет программу фестиваля "Золотая Маска" в Петрозаводске

На сцене Музыкального театра Карелии 6 октября фестиваль "Золотая Маска" представит первый спектакль своей региональной программы.

Во вторник, 6 октября, спектакль "Довлатов. P.P.S." театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга увидят жители Петрозаводска, а 8 октября он порадует театралов Костомукши. Спектакль посвящен жизни и творчеству одного из самых замечательных и самобытных русских писателей ХХ века Сергея Довлатова, рассказали в Музыкальном театре Карелии.

Литературной основой спектакля "Довлатов. P.P.S." стали рассказы Сергея Довлатова: режиссер Алла Зимина выделила в них историю о взаимодействии писателя и реальной жизни, подбрасывающей ему сюжеты, об ответственности перед читателем, о взаимоотношениях с персонажами. На сцене разворачивается целый исторический путь Довлатова: от советской жизни, упорно пытающейся приткнуть творческий порыв писателя жесткой цензурой, до эмиграции в США и, в конечном итоге, ностальгии по родине. Беспощадная наблюдательность, язвительное остроумие, безграничная любовь, запредельная нежность прозы Довлатова не утрачивает популярности по сей день. А новая постановка с участием молодых актёров ещё сильнее подогревают чувства почитателей его творчества.

В 2020 году, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного вирусом COVID-19, "Золотая Маска" не стала исключением, ее деятельность была приостановлена. Возобновление региональных программ и гастрольной деятельности Фестиваля стало важным шагом, помогающим театральным коллективам вернуться к их профессиональной деятельности, а зрителям – к прежней культурной жизни. В 2020 году региональные проекты "Золотой Маски" состоялись в Воронеже и Казани и впервые прошли в городах Амурской области. Спектакли фестиваля также увидят жители Иркутска, Братска, Череповца, Смоленска и Санкт-Петербурга.

Программу в Петрозаводске "Золотая Маска" представляет уже в восьмой раз, в Костомукше - в шестой. Помимо спектакля "Довлатов. P.P.S." жители Петрозаводска увидят спектакль "Сон в летнюю ночь" московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко", получивший в 2016 году премию "Золотая Маска" как "Лучший спектакль в драме большой формы". Показы пройдут 28 и 29 октября на сцене Музыкального театра Карелии.