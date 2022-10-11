Мобилизованным рядовым к ноябрю пообещали довольствие в 195 тысяч рублей ежемесячно

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.

Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова главы государства, сказанные во время заседания Совбеза РФ 19 октября.



«Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», — сказал Владимир Путин.



По его словам, эти деньги должны выплачивать также во время подготовки и обучения мобилизованных. Денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части.



Напомним, 21 сентября Путин своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности.



В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.