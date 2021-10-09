Дождь придет в Карелию в воскресенье

Прогноз погоды на 10 октября составил Гидрометцентр республики.

В воскресенье, десятого октября, в районах Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, днем по северным районам местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°С, днем +8, +13°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.