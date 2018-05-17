Дождь вернется 18 мая в Карелию

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О погоде в пятницу в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 18 мая будет облачно. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер ночью переменный слабый, днем северный умеренный.
Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем воздух прогреется до +18, +20.
В районах республики также будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер ночью переменный слабый, днем северных направлений умеренный, при грозе порывистый.
Температура ночью +7, +12, на севере похолодает до +1, днем потеплеет до +19, +24, у водоемов местами +12, +17 градусов.
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