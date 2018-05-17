Дождь вернется 18 мая в Карелию

О погоде в пятницу в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 мая будет облачно. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер ночью переменный слабый, днем северный умеренный.

Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем воздух прогреется до +18, +20.

В районах республики также будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер ночью переменный слабый, днем северных направлений умеренный, при грозе порывистый.

Температура ночью +7, +12, на севере похолодает до +1, днем потеплеет до +19, +24, у водоемов местами +12, +17 градусов.