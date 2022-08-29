Дожди не оставят Карелию, но холодно не будет

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 18 сентября.
В Петрозаводске и районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
В Петрозаводске температура воздуха ночью +7,+9°С, днем +12,+14°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах республики температура воздуха ночью +5,+10°С, днем +10,+15°С.
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