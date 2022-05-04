Дожди размыли Тропу Ивана Царевича в Петрозаводске (ФОТО)

Дорога к роднику «Лягушка» вновь разрушена – теперь стихией.

После обильных дождей Тропу Ивана Царевича размыло, сообщается в одноименном паблике.

Активисты уже передали информацию о разрушениях в администрацию Петрозаводска.

Напомним, что аллею Тропа Ивана-Царевича и территорию у родника Лягушка благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы проводил ООО «Онего-строй». Процесс создания тропы был долог и проблематичен: не обошлось без скандалов и судов. А когда жители микрорайона все же добились нормального завершения работ по созданию аллеи, неожиданно пересох родник, где больше 30 лет горожане набирали воду.