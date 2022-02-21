В Петрозаводске пересох родник «Лягушка»

На Древлянке пересох популярный родник «Лягушка».

В паблике «Живой Петрозаводск» сообщается, что на Древлянке на роднике «Лягушка» перестала течь вода из трубы.

«Более 30 лет жители Древлянки ходили на родник „Лягушка“. Недавно родник облагородили. Сделали Тропу Ивана Царевича, беседку, освещение. Радости не было предела. Ненадолго — воды в роднике теперь нет», — сообщается в паблике.

Авторы поста предположили, что виной исчезновения воды в роднике могло стать строительство новых жилых домов.