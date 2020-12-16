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Оперштаб по коронавирусу: дозвониться в поликлиники Петрозаводска стало проще

Новости. Общество
15:08, 17 Декабря 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
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В поликлиниках города появились дополнительные ресурсы для приема обращений, заявили в оперштабе Карелии.

В поликлиниках Петрозаводска организованы дополнительные телефонные линии для приёма вызовов врача на дом, увеличено число диспетчеров по приему звонков: это и медработники, и студенты Петрозаводского медицинского колледжа, которые проходят производственную практику.

Сейчас в поликлиниках ежедневно принимают от 200 до 1000 вызовов врача на дом. Наибольшее количество обращений поступает в утренние часы. Звонки принимаются до 19 часов.

Напомним, что в Республике Карелия также работает контакт-центр по вопросам новой коронавирусной инфекции - 122, по этому же номеру можно вызвать врача на дом.

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