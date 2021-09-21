«Драйверы экономики» Карелии превращают жителей в инвалидов

Рост числа инвалидов в трудоспособном возрасте в Карелии объясняется большим количеством предприятий с вредными и опасными условиями труда.

Такое мнение высказала сегодня на заседании правительства руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, уровень инвалидизации в Карелии выше, чем регионах Северо-Запада.

«В нашей республике большее количество инвалидов в трудоспособном возрасте имеют более тяжелые первую и вторую группы инвалидности. Это связано, я полагаю, с тем, что драйверами экономики у нас являются производства с вредными и опасными условиями труда. И кроме того, уровень инвалидизации населения в республике выше чем, в регионах СЗФО», — сказала Фролова.

По данным Управления, в последние три года число инвалидов в трудоспособном возрасте в Карелии увеличивалось примерно на 2 тыс. человек ежегодно и в 2020 году превысило 18 тыс. человек.

По словам Фроловой, Карелия опережает другие регионы Северо-Запада по показателям трудоустройства инвалидов, но из тех, кто может работать, такое желание высказывают лишь 8-10%.