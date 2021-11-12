Драка двух девушек на юге Карелии завершилась травмами и вызовом Росгвардии

Помимо драки, среди жителей Карелии популярны кражи, о нарушениях рассказали в Росгвардии Карелии.

В Олонце росгвардейцев вызывали в ночной бар. Там тревожная сигнализация сработала в половине шестого утра — причиной вызова сотрудников стало то, что молодая девушка нанесла телесные повреждения своей сверстнице.

В одном из сетевых магазинов Лахденпохьи в минувшую пятницу была задержана местная жительница, пытавшаяся вынести из торгового зала две бутылки крепкого алкоголя и две упаковки мясных деликатесов.

Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны передала её участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства. Аналогичный набор товаров пытался вынести из гипермаркета петрозаводчанин, задержанный с поличным в субботу.

В Кеми за выходные четыре раза подвергался покушениям злоумышленников охраняемый магазин, все нарушители задержаны вневедомственной охраной. Ещё один случай мелкого хищения зарегистрирован в Сегеже.