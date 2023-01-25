Драка в поселке на севере Карелии привела к сломанному пальцу и уголовному делу

В поселке Лоухи после драки двоих мужчин возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
В полицию Лоухского района поступило сообщение от медиков: к ним за помощью обратился 55-летний местный житель.
По версии полиции, в поселке повздорили двое мужчин. Один из них, 52-летний местный житель, ударил ногой другого и сломал ему палец на ноге.
Телесное повреждение эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет колонии, сообщили в региональном МВД.
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