Драка в поселке на севере Карелии привела к сломанному пальцу и уголовному делу

В поселке Лоухи после драки двоих мужчин возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило сообщение от медиков: к ним за помощью обратился 55-летний местный житель.

По версии полиции, в поселке повздорили двое мужчин. Один из них, 52-летний местный житель, ударил ногой другого и сломал ему палец на ноге.



Телесное повреждение эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет колонии, сообщили в региональном МВД.