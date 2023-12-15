Дружную команду необычных лыжников заметили на севере Карелии

Лыжники появились в одном из северных поселков республики.

Необычных, но дружных и улыбчивых лыжников запечатлела фотокамера. Удивительная фотография появилась в официальном паблике правительства Карелии.

«Две недели до Нового года!» — написали в сети.

«Дружная команда из поселка Боровой уже навострила лыжи на праздник!» — добавили там же.

Судя по фото, веселая и дружная команда снеговиков от мала до велика держит свой зимний путь с одной лишь целью: дарить хорошее предпраздничное настроение, позитив и добро.

А разве может быть иначе?! Ведь придумать и воплотить таких классных и добродушных снеговиков могли только добрые люди.

Улыбнитесь и вы, дорогие читатели! И чаще вспоминайте этот теплый привет от снеговиков-лыжников.