ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"

При столкновении автомобиля с лосем на трассе в Карелии пострадали два человека.

Как сообщает МЧС Карелии, в минувшую пятницу, 27 сентября, в 19:39 в Пряжинском районе, 374 км федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала", произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris с лосем.

В результате ДТП серьезные травмы получили 44-летний водитель и его 23-летняя пассажирка.

"Я жена пострадавшего водителя. Серьезно пострадал водитель и пассажир. Люди в реанимации. Машина в хлам. Кстати, знаков не было. Спасибо всем, кто помог, врачам, водителю скорой помощи, который сообщил, помог во многом", - написала в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелия" жена пострадавшего водителя.