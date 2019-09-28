ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"

Новости по теме
Загрузка...
При столкновении автомобиля с лосем на трассе в Карелии пострадали два человека.
Как сообщает МЧС Карелии, в минувшую пятницу, 27 сентября, в 19:39 в Пряжинском районе, 374 км федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала", произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris с лосем.
В результате ДТП серьезные травмы получили 44-летний водитель и его 23-летняя пассажирка.
"Я жена пострадавшего водителя. Серьезно пострадал водитель и пассажир. Люди в реанимации. Машина в хлам. Кстати, знаков не было. Спасибо всем, кто помог, врачам, водителю скорой помощи, который сообщил, помог во многом", - написала в комментариях в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелия" жена пострадавшего водителя.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.09.2019, 14:44
26.09.2019, 10:28
26.09.2019, 12:18
21.09.2019, 13:40
Аналитика
27.09.2019 12:16
Капитал
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
27.09.2019 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
25.09.2019 15:53
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Сегодня 08:15
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии