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Новости. Происшествия
16:18, 22 Февраля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

ДТП в Кондопоге закончилось стрельбой

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Полиция в Кондопоге выясняет подробности конфликта со стрельбой, сообщили в МВД Карелии.

В паблике "О чем говорит Кондопога" появилось сообщение от местной жительницы, которая искала свидетелей конфликта, произошедшего между ее мужем и неизвестными мужчинами.

Женщина сообщила, что во дворе дома №42а по улице Пролетарская в Кондопоге около полудня неизвестные напали на ее мужа и сына.

И уже на своей странице в соцсетях женщина пояснила, что конфликт возник из-за того, что неизвестные пытались похитить сына.

"Хотели похитить сына и запихать его в багажник машины. Муж применил оружие, выстрелил в землю, пуля попала ему в пальцы ног, сейчас он в больнице", - написала кондопожанка.

По словам женщины, о произошедшем она сразу же сообщила в полицию, которая прибыла на место происшествия.

В МВД Карелии рассказали, что заявление о конфликте действительно поступало в полицию Кондопожского района.

"Проводится проверка по сообщению 38-летней местной жительницы, которая сообщила, что 22 февраля около 12.00 между ее мужем и неизвестным гражданином произошел конфликт, - рассказали в МВД Карелии. - В настоящее время известно, что конфликт возник между двумя участниками ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом".

В ведомстве также уточнили, что сообщений о попытке похищения ребенка к ним не поступало.

По информации "Столицы на Онего", мужчина, супруга которого пожаловалась в полицию, ехал за рулем своей машины и задел другой автомобиль. На предложение второго участника ДТП оформить аварию кондопожанин ответил отказом, а для большей убедительности своих слов достал пистолет и выстрелил в землю, при этом попал себе в ногу.

Как подтвердили в МВД, мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением пальцев ноги.

"Участники данного конфликта установлены, - сказали в ведомстве, - проводится проверка".

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