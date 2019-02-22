ДТП в Кондопоге закончилось стрельбой

Полиция в Кондопоге выясняет подробности конфликта со стрельбой, сообщили в МВД Карелии.

В паблике "О чем говорит Кондопога" появилось сообщение от местной жительницы, которая искала свидетелей конфликта, произошедшего между ее мужем и неизвестными мужчинами.

Женщина сообщила, что во дворе дома №42а по улице Пролетарская в Кондопоге около полудня неизвестные напали на ее мужа и сына.

И уже на своей странице в соцсетях женщина пояснила, что конфликт возник из-за того, что неизвестные пытались похитить сына.

"Хотели похитить сына и запихать его в багажник машины. Муж применил оружие, выстрелил в землю, пуля попала ему в пальцы ног, сейчас он в больнице", - написала кондопожанка.

По словам женщины, о произошедшем она сразу же сообщила в полицию, которая прибыла на место происшествия.

В МВД Карелии рассказали, что заявление о конфликте действительно поступало в полицию Кондопожского района.

"Проводится проверка по сообщению 38-летней местной жительницы, которая сообщила, что 22 февраля около 12.00 между ее мужем и неизвестным гражданином произошел конфликт, - рассказали в МВД Карелии. - В настоящее время известно, что конфликт возник между двумя участниками ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом".

В ведомстве также уточнили, что сообщений о попытке похищения ребенка к ним не поступало.

По информации "Столицы на Онего", мужчина, супруга которого пожаловалась в полицию, ехал за рулем своей машины и задел другой автомобиль. На предложение второго участника ДТП оформить аварию кондопожанин ответил отказом, а для большей убедительности своих слов достал пистолет и выстрелил в землю, при этом попал себе в ногу.

Как подтвердили в МВД, мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением пальцев ноги.

"Участники данного конфликта установлены, - сказали в ведомстве, - проводится проверка".