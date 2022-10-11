«Душа Карелии» досталась руководителю ансамбля кантелистов

Юрий Гладышев, руководитель Народного ансамбля кантелистов в Калевальском районе, стал победителем престижной премии «Душа Карелии» в 2022 году.

В Министерстве культуры Карелии рассказали о заседании комиссии по присуждении престижной премии Минкульта республики «Душа Карелии» в области самодеятельного художественного творчества.

В нынешнем году лауреатом премии стал Юрий Гладышев, руководитель Народного ансамбля кантелистов Централизованной клубной системы Калевальского муниципального района в поселке Калевала. Сертификат обладателя премии будет вручен 22 декабря 2022 года.

Юрий Гладышев руководит коллективом 31 год — за это время ансамбль провел множество гастролей, принял участие во многих конкурсах. Ученики лауреата работают по всей республики.

В Минкультуры Карелии поздравили Юрия Александровича Гладышева с заслуженной наградой.