Два автомобиля не поделили оживленный перекресток в расширенном центре Петрозаводска

Авария произошла на пересечении улицы Мерецкова и проспекта Невского.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 29 ноября, в 9.35 утра на пересечении проспекта А. Невского и улицы Мерецкова в Петрозаводске.

Момент ДТП попал на камеру внешнего видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, одна из машин поворачивала с проспекта на улицу Мерецкова в направлении центра города, в то время как второй автомобиль двигался в этом же направлении прямо по улице. От удара один из автомобилей вынесло в сугроб.

Машины получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.