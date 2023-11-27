Два автомобиля не поделили оживленный перекресток в расширенном центре Петрозаводска

Авария произошла на пересечении улицы Мерецкова и проспекта Невского.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 29 ноября, в 9.35 утра на пересечении проспекта А. Невского и улицы Мерецкова в Петрозаводске.
Момент ДТП попал на камеру внешнего видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Судя по видео, одна из машин поворачивала с проспекта на улицу Мерецкова в направлении центра города, в то время как второй автомобиль двигался в этом же направлении прямо по улице. От удара один из автомобилей вынесло в сугроб.
Машины получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.
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