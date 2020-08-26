Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Госавтоинспекция напомнила об изменении движения в районе Гимназии № 17 в Петрозаводске 4
26.08.2020 18:00
К началу учебного года готовы
26.08.2020 16:30
Подрядчик приступил к ремонту Пухтинского проезда в Петрозаводске
26.08.2020 15:53
Новая автодорога с шестью светофорами появится в Петрозаводске 5
26.08.2020 15:50
Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее
26.08.2020 18:40

Два автомобиля сгорели в Олонце (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:44, 27 Августа 2020
фото: паблик пожарных спасателей Олонецкого района/https://vk.com/club176813874
Загрузка...

В Карелии отряд пожарных Олонца ликвидировал пожар в двух припаркованных автомобилях.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей Олонецкого района, 26 августа в 21.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце на переулке Ягодный, у дома №11 произошел пожар: горят два автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава пожарной части №35 по охране Олонца и две единицы спецтехники. Руководитель тушения пожара заместитель начальника отряда сообщил, что 21.25 пожар был ликвидирован.

Транспортные средства значительно повреждены.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Честный старик
2020-08-27 09:16:47
Не пойму: пожар ликвидировали или машины?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»