Два автомобиля сгорели в Олонце (ФОТО)

В Карелии отряд пожарных Олонца ликвидировал пожар в двух припаркованных автомобилях.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей Олонецкого района, 26 августа в 21.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце на переулке Ягодный, у дома №11 произошел пожар: горят два автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава пожарной части №35 по охране Олонца и две единицы спецтехники. Руководитель тушения пожара заместитель начальника отряда сообщил, что 21.25 пожар был ликвидирован.

Транспортные средства значительно повреждены.