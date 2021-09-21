Два автомобиля устроили жесткое ДТП на пустом перекрестке в Карелии (ВИДЕО)

В Кондопоге иномарка и «ВАЗ» столкнулись на перекрестке: водители получили травмы.

Авария произошла в среду, 29 сентября, в Кондопоге. Об этом сообщает ГИБДД.

В 00:25 29-летняя водитель автомобиля «Great Wall» столкнулась с автомобилем ВАЗ, который пользовался преимуществом проезда перекрёстка. В результате ДТП водители были травмированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» размещено видео камеры наблюдения компании «Ситилинк», запечатлевшей момент дорожного происшествия.