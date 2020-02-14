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Два автомобиля, выехавшие на перекресток на желтый, столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:21, 15 Февраля 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Дорожное происшествие с участием легкового автомобиля и пикапа произошло на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 23 часов на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль выезжал на перекрёсток со стороны Железнодорожного вокзала. В это же время пикап выезжал на перекрёсток по улице Красноармейская со стороны улицы Шотмана.

Судя по видео, оба участника ДТП выехали на желтый сигнал светофора.

К счастью, обошлось без жертв. Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк.

 

 

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